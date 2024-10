Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc.

Airbus SE (ex EADS)-Analyse im Blick

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 160 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Lieferketten in der Luftfahrtbranche stünden auch während der Berichtssaison zum dritten Quartal im Fokus, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Rolls-Royce ist ihr Favorit, Babcock erscheine mit Blick auf die Zahlenvorlage interessant und Safran stehe ganz hinten in ihrer Rangfolge. Das Kursziel für die Aktien des Triebwerksbauers MTU hob die Expertin angesichts des optimistischeren Unternehmensausblicks an.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:44 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 140,98 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 20,58 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 16.972 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2024 um 2,4 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.10.2024 gerechnet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 18:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 19:00 / ET



