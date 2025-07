Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gibt am Freitagnachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 175,20 EUR abwärts.

Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 175,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbus SE-Aktie bis auf 174,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 175,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 125.888 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 178,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,33 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Airbus SE veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 13,54 Mrd. EUR gegenüber 12,83 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Airbus SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,50 EUR je Airbus SE-Aktie.

