Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag verlustreich

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbus SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 175,28 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,8 Prozent auf 175,28 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 174,36 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.756 Airbus SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 178,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,97 Prozent. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 186,33 EUR aus.

Am 30.04.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

