Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE steigt am Vormittag

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 182,16 EUR.

Das Papier von Airbus SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 182,16 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 183,16 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 183,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.137 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Bei 184,30 EUR erreichte der Titel am 10.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,17 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 46,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,73 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,33 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.04.2025. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,83 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,54 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 05.08.2026.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

