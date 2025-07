Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 175,26 EUR.

Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 175,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE-Aktie ging bis auf 175,14 EUR. Bei 175,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 6.886 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Am 27.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 178,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 1,99 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 186,33 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 13,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen

Analysten sehen bei Airbus SE-Aktie Potenzial

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE-Investment von vor 10 Jahren verdient