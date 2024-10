"One more thing"?

Apple könnte in den kommenden Jahren eine bedeutende Erweiterung seines Gesundheitsportfolios vorstellen: einen smarten Ring, der bereits 2026 auf den Markt kommen soll. Der Ring wäre eine direkte Antwort auf Samsungs kürzlich eingeführten Galaxy Ring und könnte Apples Position im wachstumsstarken Gesundheitssektor weiter festigen.

• Tim Cooks Gesundheitsfokus

• Ergänzung zur Apple Watch

• Konkurrenz zu Samsung



Gesundheit als zentrale Säule von Apples Zukunft

Die Gesundheitstechnologie spielt eine immer größere Rolle in Apples Produktstrategie. Laut Ben Wood, Chefanalyst der Marktforschungsfirma CCS Insight, sei dieser Bereich so bedeutend, dass er möglicherweise einen wesentlichen Teil des Vermächtnisses von Apple-CEO Tim Cook ausmachen könne, wie er in einem Podcast von CNBC betonte. Wood betont, dass Cook stark persönlich in Gesundheitsfragen involviert sei und die Entwicklung von Gesundheitslösungen wie der Apple Watch oder den AirPods Pro 2, die als Hörhilfen dienen können, eng begleite.

In der CNBC-Podcastfolge "Beyond the Valley" erklärte Wood, dass Apple bereits eine solide Grundlage im Bereich der Gesundheitstechnologien gelegt habe. Die Apple Watch sei ein wegweisendes Produkt in der Gesundheitsüberwachung und habe die Messlatte für Gesundheits- und Fitness-Tracking mit Funktionen wie EKG-Messungen und der Erkennung von Herzrhythmusstörungen hoch gesetzt. Mit einem smarten Ring würde Apple sein Portfolio um ein weiteres Gerät erweitern, das nahtlos in dieses Gesundheitsökosystem passe.

Ein Ring als technisches und modisches Accessoire

Der geplante smarte Ring könnte, ähnlich wie Smartwatches, Sensoren zur Gesundheitsüberwachung beinhalten. Funktionen wie die Messung der Herzfrequenz oder anderer Vitaldaten wären denkbar. Ein solcher Ring wäre eine diskrete Ergänzung zu bestehenden Wearables und könnte sich insbesondere durch das minimalistische Design als modisches Statussymbol etablieren. "Apple hat eine starke Markenidentität, und ein schön gestalteter Ring könnte ein echtes Statussymbol werden", so Wood. Samsungs Galaxy Ring, der 2024 auf den Markt gekommen ist, diene hier als Vorbild. Dieses Modell sei Teil von Samsungs Bestreben, den Gesundheitssektor zu erobern und mit Produkten wie Smartphones und Smartwatches zu verbinden. Der Galaxy Ring, der rund 399 US-Dollar kostet, bietet Gesundheitsfunktionen und ebne den Weg für diese Produktkategorie. Apple sicherte sich bereits in der Vergangenheit Patente, welche Andeutungen auf Funktionalität und Design geben könnten und darauf hindeuten, dass Apple ebenfalls einen Ring in sein bestehendes Produktportfolio aufnehmen wird.