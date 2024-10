Trading Idee: Nasdaq 100 - Jetzt vor Verlaufshoch?

Trading Idee

Der Nasdaq 100 ist in den Vortagen mit dem Verlaufshoch bei 20.493 Punkten erneut am Widerstand um 20.500 Punkte nach unten abgeprallt und verläuft aktuell direkt unter dem Widerstand von 20.500 Punkten sowie leicht über dem 10er-EMA im Tageschart. Es ist bisher mit einem Abprall nach unten und einer weiteren Korrektur zu rechnen.

Der Nasdaq 100 pendelt derzeit um die 20.300 Punkte und zeigt sich am heutigen Freitag in einem relativ ruhigen Handel. Der Technologieindex befindet sich weiterhin im überkauften Bereich, was auch durch den Fear-Greed-Index bestätigt wird, der im oberen Bereich des Quantils „Gier“ notiert. Solange der Nasdaq 100 den Widerstand bei etwa 20.500 Punkten oder die Marke von 21.000 Punkten nicht überschreitet, bleibt das bärische Szenario eines Verlaufshochs in diesem Bereich und einer anschließenden Korrektur wahrscheinlich. Ein erstes Signal für eine Korrektur wäre ein Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart, der aktuell bei 20.180 Punkten liegt. Solange der 10er-EMA jedoch hält, sind leicht steigende oder seitwärts gerichtete Bewegungen im Nasdaq 100 weiterhin zu erwarten.

In eigener Sache

Fazit:

Trader könnten eine Short-Position auf den Nasdaq 100 im Bereich um den Widerstand um 20.500 Punkten erwägen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Turbo Put (SY5X93) der Société Générale an. Das Kursziel wäre im Bereich von 19.700 Punkten (Kursziel Produkt: €15,60) zu sehen. Der Stopp könnte bei 20.700 Punkten (Stopp Produkt: €6,39) platziert und sollte schnell nachgezogen werden.

Trading Idee: Nasdaq 100 Basiswert Nasdaq 100 (ISIN: US6311011026) Produktgattung Turbo Short Emittent Societe Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000SY5X937 / SY5X93 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 9,80/9,81€ (18.10.2024, 17:25 Uhr) Basispreis variabel 21.450,00 Punkte Knock-out-Schwelle 21.450,00 Punkte Hebel 18,99 Abstand zum Knock-out 5,57% Stop-Loss Put 6,39€ Ziel Put 15,60€ (+54,71%)

Wer­bung

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: