So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagmittag

Rohstoffkurse aktuell

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 2.735,13 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 13:13 Uhr um 0,50 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 2.721,43 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 1,01 Prozent auf 34,05 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 33,71 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 0,25 Prozent auf 1.018,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.016,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.073,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.083,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,97 Prozent.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 1,74 Prozent auf 74,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 73,06 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 1,99 Prozent auf 70,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 69,22 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 1,25 Prozent auf 0,72 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,71 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Haferpreis um 1,77 Prozent auf 3,89 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,83 US-Dollar.

Nach 2,57 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Montagmittag um -2,58 Prozent auf 2,49 US-Dollar gesunken.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,93 Prozent auf 4,08 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,05 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 0,90 Prozent auf 9,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,70 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Montagmittag hinzu. Um 0,54 Prozent auf 317,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 315,60 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,42 US-Dollar) geht es um 1,34 Prozent auf 0,42 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Weizenpreis Abschläge in Höhe von -0,22 Prozent auf 226,25 Euro. Am Tag zuvor lag der Weizenpreis bei 226,50 Euro.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,23 Prozent auf 0,22 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,22 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,53 Prozent auf 2,31 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,26 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 12:33 Uhr wurde ein Preis von 22,76 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 22,76 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Rapspreis um 0,55 Prozent auf 504,50 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 501,00 Euro.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Montagmittag hinzu. Um 1,86 Prozent auf 57,85 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 56,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net