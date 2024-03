Trading Idee: T-Mobile US bricht aus Ichimoku-Wolke nach oben aus, Long-Signal

Trading Idee

Die Aktien von T-Mobile US haben in den Vortagen im Bereich von 159,60/160,00 US-Dollar einen Boden gebildet und konnten hier wieder nach oben abprallen und eine Aufwärtsbewegung einleiten. Am Vortag gelang den Papieren dabei ein Anstieg über die Ichimoku-Wolke im Tageschart, womit ein weiteres Long-Signal generiert wurde.

In der vorherigen Analyse zu T-Mobile US hieß es: "Die Aktien von T-Mobile US befinden sich seit dem Verlaufshoch bei 168,64 US-Dollar vom 07. März weiterhin in einer Korrektur, könnten aber nun im Bereich der Unterstützung um 160 Dollar eine Bodenbildung vollziehen. Hier sind die Papiere am Freitag wieder nach oben abgeprallt und mit einer bullischen Tageskerze, mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen. Die Unterstützung um 160 Dollar hält bereits seit Wochen und stellt damit eine sehr massive Auffangmarke dar. Für weiteren Auftrieb bei den Aktien von T-Mobile US könnte zudem die bullische Saisonalität sorgen, da die Papiere von Ende März bis Anfang August vor einem Aufwärtstrend stehen sollten. Sollte die bullische Vortageskerze bestätigt werden, wäre zunächst mit einem Hochlauf bis zur oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke und zum 10er-EMA bei aktuell 162 US-Dollar zu rechnen. Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, würde ein Long-Signal entstehen und ein weiterer Kursanstieg bis zum Widerstandsbereich von 165 Dollar möglich werden. Es bietet sich eine Long-Chance auf die Aktien von T-Mobile an." Das hat gut gepasst, die Unterstützung um 160 US-Dollar wurde verteidigt und die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke wie erwartet angelaufen. Am Vortag gelang auch der Durchbruch nach oben aus der Ichimoku-Wolke, womit ein Long-Signal generiert wurde und ein Hochlauf bis zum Widerstandsbereich um 165 Dollar wahrscheinlich wird. Darüber sollte das Verlaufshoch bei 168,64 Dollar angelaufen und dem Aufwärtstrend und der bullischen Saisonalität folgend überschritten werden.

Fazit:

Trader könnten nach dem Ausbruch aus der Ichimoku-Wolke auf einen weiteren Hochlauf spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Open End Turbo Long (ME4TQQ) von Morgan Stanley an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 170,00 Dollar (Kursziel Call: €1,35), der Stopp könnte bei 158,00 Dollar (Stopp Call: €0,24) platziert werden.

T-Mobile US Basiswert T-Mobile US (ISIN: US8725901040) Produktgattung Open End Turbo Call Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000ME4TQQ3 / ME4TQQ Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 0,72€/0,79€ (28.03.2024, 21:55 Uhr) Basispreis variabel 155,30$ Knock-out-Schwelle 155,30$ Hebel 21,54 Abstand zum Knock-out 4,46% Stop-Loss Call 0,24€ Ziel Call 1,35€ (+55,05%)

