Trading Idee Varta: Apple sorgt für Rückenwind

Kein Wunder, ist das Unternehmen doch Gegenstand einer wichtigen Meldung aus Amerika. Denn die Entscheidung vom iPhone-Giganten Apple , bei seinen neuen Modellen keine kabelgebundenen Kopfhörer mehr mitzuliefern, dürfte für die drahtlosen Apple-Airpods eine deutlich höhere Nachfrage bedeuten. Und in denen stecken Mikrobatterien von Varta

Aber das Unternehmen hatte auch schon in den Wochen zuvor einiges zu bieten gehabt. So hatte man Mitte August die Prognose für das Geschäftsjahr nach einem starken ersten Halbjahr angehoben und rechnet nun mit einem operativen Gewinn auf Basis des EBITDA (also vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 210 bis 215 Mio. Euro. Die vorhergehende Spanne belief sich auf 175 bis 185 Mio. Euro und beim Datenanbieter FactSet lag der Analystenkonsens bei rund 191,7 Mio. Euro.

Das dürfte inzwischen auch die bei Varta vertretenen Leerverkäufer zunehmend nervös machen. Ob sich hieraus die Chance eines Short-Squeeze ergibt, bleibt sicherlich abzuwarten. Mit dem kräftigen Plus am heutigen Tag werden zumindest die charttechnischen Voraussetzungen neu gemischt, da jetzt der kurzfristige Abwärtstrend, der sich seit Anfang September formierte, als gebrochen gelten kann. Zwar steht der Aktie noch eine Widerstandszone im Bereich von 128 Euro im Weg. Unter den aktuellen Voraussetzungen sind allerdings die Chancen erheblich gestiegen, dass perspektivisch mindestens die Jahresspitze bei rund 138 Euro erreicht werden kann.

Spekulativ ausgerichtete Anleger können dies mit einem Mini Future von BNP Paribas begleiten. Hier sehen wir ein Kursziel für den Knock-out-Schein von 4,63 Euro, mithin ein Potential von rund 65 Prozent. Als Stopp-Loss sehen wir die Marke von 1,89 Euro vor.

• Basiswert: Varta

• Produktgattung: Mini Future

• Emittent: BNP Paribas

• ISIN: DE000PN1XW42

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (14.10.20, 14:03 Uhr): 2,81 Euro

• Basispreis variabel: 92,4882 Euro

• Knock-out-Schwelle: 101,737 Euro

• Hebel: 4,29

• Abstand zum Knock-out: 15,39 %

• Stopp-Loss Call: 1,89 Euro

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com