UniCredit zur „Global Bank of the Year 2024“ gekürt

onemarkets Blog

Die Fachzeitschrift International Financing Review (IFR) hat die ­UniCredit bei den IFR Awards 2024 als „Global Bank of the Year 2024“ ausgezeichnet.

IFR ist eine führende Quelle für Nachrichten, Analysen und Kommentare zu festverzinslichen Wertpapieren, Kapitalmärkten und Investmentbanking. Damit erhält die UniCredit innerhalb kurzer Zeit drei bedeutende Auszeichnung. Zuvor hatte das Magazin „The Banker“ der ­UniCredit die Titel „Bank of the Year“ und „Bank of the Year in Europe 2024“ verliehen. Die Jury lobte besonders die starke Entwicklung der letzten Jahre: Das Unternehmen hat sich von einem einfachen Teilnehmer der europäischen Bankenbranche zu einem Marktführer entwickelt – profitabler, dynamischer und unternehmerischer denn je.

UniCredit-CEO Andrea Orcel sieht in der Auszeichnung vor allem eine Anerkennung für das Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Wir haben uns dank der harten Arbeit und des Engagements unserer Mitarbeiter:innen, die sich unermüdlich für unsere Kund:innen und die Gesellschaft einsetzen, zum Maßstab für herausragende Bankdienstleistungen in Europa entwickelt. Dies sind ihre Auszeichnungen und sie sollten sehr stolz auf das sein, was sie erreicht haben.“

Bildnachweis:

UniCredit Bank GmbH