Erfolgsstory geht weiter

Der Kochboxenversender schaut nach einem überraschend guten Jahresstart noch optimistischer auf 2021. Das Umsatzwachstum werde bei 35 bis 45 Prozent liegen. Zuvor war HelloFresh von 20 bis 25 Prozent Plus ausgegangen. Die währungsbereingte Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht das Unternehmen nun bei zehn bis zwölf Prozent statt neun bis zwölf Prozent. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel betonte, dass der Jahresumsatz basierend auf der neuen Prognose im Mittel bei mehr als fünf Mrd. Euro liegen würde. Das Ebitda könnte bei rund 578 Mio. Euro liegen. In beiden Fällen würden die durchschnittlichen Erwartungen am Markt übertroffen. Bereits das erste Quartal lief besser als von Experten erwartet: Ersten Berechnungen zufolge hat HelloFresh den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal mit bis zu fast 1,45 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Noch stärker fällt die Entwicklung beim bereinigten Ebitda aus, das sich nach 63,1 Mio. Euro im Vorjahr nun zwischen 155 Mio. und 165 Mio. Euro bewegen soll. Endgültige Zahlen will das Unternehmen am 4. Mai veröffentlichen. Für weitere Spannung ist also gesorgt. Insofern könnte sich der Kursanstieg durchaus noch fortsetzen, wenngleich die Sorgen der Anleger in Bezug auf das Wachstum "nach" Corona die Bäume auch nicht in den Himmel wachsen lassen dürften. Unsere Empfehlung zum Einstieg in einen Discount Call von BNP in ZJ 09.21 (ISIN DE000PF4TGG1) ist voll aufgegangen. Da die Restrendite quasi null beträgt, sollten Anleger Gewinne mitnehmen und in einen Discounter der DZ BANK wechseln.





Wolfgang Raum ist seit Mitte 2005 Chefredakteur des ZertifikateJournal Deutschland. Insgesamt kann Raum auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarkt-Journalismus verweisen. Unter anderem war der 41-Jährige mehr als fünf Jahre für das Anlegermagazin CAPITAL Depesche verantwortlich. Neben seiner wöchentlichen Kolumne in der „Euro am Sonntag“ ist er regelmäßig als Experte in TV-Shows zu Gast, beispielsweise bei Bloomberg.TV und der 3satBörse. Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.