Leitzins unverändert: EZB hält an geldpolitischem Kurs fest

Die EZB hielt sowohl an ihren Leitzinsen als auch am Volumen der monatlichen Anleihekäufe sowie am Ausblick für die Entwicklung dieser geldpolitischen Instrumente fest. Damit liegt der Hauptrefinanzierungssatz weiter bei 0,00 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25 Prozent und der Satz für Überschusseinlagen bei der EZB bei minus 0,40 Prozent.

Die EZB geht weiterhin davon aus, dass die Leitzinsen für längere Zeit und weit über den Zeithorizont des Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden. Dieser Nettoerwerb von Anleihen läuft zunächst bis Ende September dieses Jahres weiter, wie die EZB bestätigte - und zwar mit einem Monatsvolumen von 30 Milliarden Euro.

Die EZB bekräftigte ihre Aussage, dass die Ankäufe, falls nötig, über diesen Zeitpunkt hinaus verlängert werden könnten und auf jeden Fall so lange, bis die EZB eine nachhaltige Korrektur der Inflationsentwicklung erkennt, die im Einklang mit ihrem Inflationsziel steht.

Der EZB-Rat bestätigte damit alle Elemente seiner Forward Guidance. Um 14.30 Uhr wird Präsident Mario Draghi die Beschlüsse des EZB-Rats in einer Pressekonferenz erläutern. Im Mittelpunkt des Interesses von Analysten und Marktteilnehmern dürften Äußerungen zu den Inflationsaussichten stehen, denn sie sind es, mit denen die EZB im Sommer die weithin erwartete Beendigung ihrer Anleihekäufe zum Jahresende begründen müsste.

DJG/apo/smh

FRANKFURT (Dow Jones)

