EZB-Zinsentscheid

Die Europäische Zentralbank hat über ihren weiteren gelpolitischen Kurs im Euroraum entschieden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Zinsen im Euroraum das fünfte Mal in Folge unverändert. Der Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum Geld bei der EZB besorgen können, liegt derzeit bei 4,5 Prozent. Wenn Geldhäuser Einlagen bei der Notenbank parken, erhalten sie dafür 4,0 Prozent Zinsen. Diese Entscheidung war im Vorfeld erwartet worden.

Im Fokus des Treffens stehen mögliche Signale zum künftigen Zinspfad der Notenbank. Volkswirte rechnen mit klareren Hinweisen als noch zuletzt, dass angesichts einer deutlich rückläufigen Inflation auf der geldpolitischen Sitzung im Juni die Zinsen erstmals wieder gesenkt werden könnten.

Reaktion auf rekordhohe Inflation

Um die zeitweise auf Rekordhöhe gestiegene Inflation in den Griff zu bekommen, hatte die EZB die Zinsen seit Juli 2022 zehnmal in Folge nach oben geschraubt. Kredite werden damit teurer, das kann die Nachfrage bremsen und hohen Preissteigerungen entgegenwirken. Teurere Finanzierungen sind aber zugleich eine Last für Kreditnehmer.

Inflation im Euroraum rückläufig

Zuletzt hatte sich die Inflation im Euroraum deutlich abgeschwächt. Im März stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat nach einer ersten Schätzung des Statistikamtes Eurostat um 2,4 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte die Jahresteuerungsrate noch bei 6,9 Prozent gelegen.

Stimmungslage im Rat und weitere Geldpolitik

Der EZB-Rat ist weiterhin entschlossen sicherzustellen, dass die Inflation zeitnah wieder ihr mittelfristiges Ziel von 2 Prozent erreicht. Die künftigen Entscheidungen werden sicherstellen, dass die Leitzinsen so lange wie nötig ausreichend restriktiv bleiben, so im Ergebnis weiter. In jedem Fall wird der EZB-Rat weiterhin einen datenabhängigen und von Sitzung zu Sitzung durchgeführten Ansatz verfolgen, um das angemessene Ausmaß und die Dauer der Beschränkung zu bestimmen, und legt sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest, hieß es von Seiten der Zentralbank weiter.

