Einige Trader spekulieren auf eine Zinserhöhung der Fed - und das trotz der weit verbreiteten Erwartungen, dass der Zins unverändert bleibt oder sogar gesenkt wird. Der nächste Zinsentscheid am 29. Januar 2025 könnte somit unerwartete Wendungen mit sich bringen.

Der nächste Zinsentscheid der US-amerikanischen Federal Reserve (Fed) am 29. Januar 2025 sorgt erneut für Spekulationen. Während die Mehrheit der Marktbeobachter von einem gleichbleibenden Leitzins oder gar von einer möglichen Zinssenkung ausgeht, setzen einige Trader überraschenderweise auf eine Zinserhöhung. Diese gegenteilige Wette ist vor allem eine Reaktion auf die jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen, insbesondere die politische Agenda der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump.

Unerwartete Wette auf Zinserhöhung: Kommt jetzt die Wende?

Aktuell gehen rund 25 Prozent der Marktteilnehmer davon aus, dass die Fed die Zinsen bis zum Jahresende erhöhen wird, so eine Analyse von Bloomberg Intelligence. Diese Einschätzung ist eine deutliche Abweichung von der bisherigen Markterwartung. Vor weniger als zwei Wochen wurde eine Zinserhöhung noch nicht einmal in Betracht gezogen, erklärt Bloomberg.

Die Wette steht zudem im starken Gegensatz zur vorherrschenden Meinung an der Wall Street, die zumindest eine Zinssenkung in diesem Jahr erwartet hatte und kam unter einer Gruppe von leidenschaftlichen Anleihe-Händlern nach dem außergewöhnlichen Arbeitsmarktbericht vom 10. Januar auf. Die Wette blieb bestehen, selbst nach einem eher unauffälligen Inflationsbericht.

Fed vor Zinserhöhung? Trumps Politik könnte Inflation anheizen

Ein wesentlicher Faktor für die neue Wette auf eine Zinserhöhung sind laut Bloomberg die wirtschaftspolitischen Maßnahmen von Präsident Donald Trump. Phil Suttle, ehemaliger Ökonom der New Yorker Fed, sagte im Podcast von Macro Hive vom 17. Januar 2025: "Ich sehe überhaupt keine Zinssenkungen. Und das ist keine verrückte Ansicht." Er erwartet, dass Trumps Politik Zölle durchsetzt und die Immigration einschränkt, wodurch die Inflation verstärkt wird. Dies solle die Fed dazu zwingen, die Zinsen zu erhöhen.

Roger Hallam, globaler Leiter des Bereichs Zinssätze bei Vanguard, sagte gemäß Bloomberg: "Wenn wir in den kommenden Monaten erhebliche Überraschungen bei der Inflation sehen, könnte der Markt beginnen, mit der Möglichkeit einer Zinserhöhung in diesem Jahr zu spielen."

Die Schlüsselrolle der Inflation beim Fed-Zinsentscheid

Nach dem Treffen der Fed im Dezember 2024 erklärte Vorsitzender Jerome Powell, dass die Zentralbank nicht mit einer Inflation über ihrem Ziel von 2 Prozent zufrieden sein werde. Als er gefragt wurde, ob das bedeute, dass sie eine Zinserhöhung im Jahr 2025 nicht ausschließen könnten, sagte er laut Bloomberg: "Man kann in dieser Welt nichts völlig ausschließen." Er fügte jedoch hinzu, dass eine Erhöhung "nicht wie ein wahrscheinliches Ergebnis" scheint.

"Was der Markt bräuchte, um Zinserhöhungen ernsthaft einzupreisen, wäre eine deutliche Zunahme der Inflation - mit beispielsweise den Verbraucherpreisen im mittleren 3-Prozent-Bereich", sagte Tim Magnusson, Chief Investment Officer des Hedgefonds Garda Capital Partners gemäß Bloomberg. "Ich denke, die Fed fühlt sich sehr wohl damit, eine Weile abzuwarten", fügte er hinzu.

Was spricht für eine weitere Zinssenkung der Fed?

Trotz dieser Wette auf eine Zinserhöhung ist die Mehrheit der Marktteilnehmer nach wie vor von einer langfristig lockeren Geldpolitik überzeugt. Ein aktueller Inflationsbericht zeigt, dass die US-Inflation unter Kontrolle bleibt, was die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung unterstützt. In einem CNBC-Interview vom 16. Januar deutete Fed-Gouverneur Christopher Waller an, dass die Fed die Zinsen möglicherweise im ersten Halbjahr 2025 senken könnte, wenn die Inflation weiterhin günstig bleibt.

Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung derzeit gering erscheint, betonen Experten, dass die Fed in der Vergangenheit schon mehrfach ihre Geldpolitik überraschend angepasst hat.

Fed im Fokus: Zinserhöhung oder Zinssenkung?

Die kommenden Wochen könnten entscheidend für die weitere Entwicklung der US-Zinspolitik sein. Der Zinsentscheid am 29. Januar könnte neue Hinweise darauf geben, wie die Fed auf die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen reagiert. Während die Mehrheit der Trader langfristig auf eine Zinssenkung setzt, bleibt die Frage, ob die anhaltend starke Wirtschaft und die politische Agenda von Donald Trump die Fed zu einer überraschenden Zinserhöhung bewegen könnten. In jedem Fall ist klar: Die nächsten Entscheidungen der Fed werden mit Spannung erwartet.

