Zinsentscheid der Fed: US-Notenbank hebt Leitzins weiter an - Weiterer Zinskurs bleibt offen

EZB-Entscheid am Nachmittag: Europäische Zentralbank wegen Inflation vor weiterer Zinserhöhung

ROUNDUP/EZB: Neunte Zinserhöhung in Folge - Leitzins bei 4,25 Prozent

Bank of Japan rührt Leitzins nicht an

Heute im Fokus

Fitch stuft Mercedes-Benz hoch. Pirelli rechnet 2023 mit rückläufiger Reifen-Nachfrage. Kering kann Umsatz im zweiten Quartal steigern. Starke Nachfrage beschert L'Oreal überraschend gute Ergebnisse. SÜSS MicroTec senkt Prognose. T-Mobile US mit überraschend starkem Quartal - mehr Kunden angestrebt. FUCHS PETROLUB steigert Umsatz und Gewinn im 2. Quartal. Bank of Japan rührt Leitzins nicht an.