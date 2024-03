Geldpolitik

Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwochabend über ihren weiteren Kurs der Geldpolitik berichtet.

• Zinsentscheid der US-Notenbank

• Fed lässt Leitzins unverändert

• US-Notenbank mit Blick auf Inflation

Wie am Markt erwartet, ließen die US-Währungshüter der Federal Reserve den Leitzins für die USA unverändert - das fünfte Mal in Folge. Damit bleibt dieser in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren.

Die US-Märkte reagieren mit Aufschlägen, nachdem vor dem Zinsentscheid Zurückhaltung den Handel prägte.

Abwartende Haltung der Währungshüter hatte sich abgezeichnet

Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich abgezeichnet, dass die Notenbanker in Sachen Zinspolitik weiter die Füße still halten werden und die von vielen Marktteilnehmern erhofften Zinssenkungen noch auf sich warten lassen würden. Zwar hatte Fed-Chef Jerome Powell bei der letzten Sitzung Ende Januar deutlich gemacht, dass das aktuelle Zinsniveau "wahrscheinlich seinen Höchststand erreicht" habe und mit Zinssenkungen in diesem Jahr zu rechnen sei. Der Marktexperte hatte aber in diesem Zusammenhang zeitgleich Erwartungen an eine schnelle Zinswende gedämpft und darauf verwiesen, dass die Fed zunächst die weitere Inflationsentwicklung abwarten wolle. Seit März 2022 hat die Fed ihren Leitzins im Kampf gegen die Inflation um mehr als fünf Prozentpunkte angehoben.

Inflation bleibt wichtiger Faktor

Mit Spannung warten Anleger nun auf die Pressekonferenz der Fed, von der sie sich mehr Details über einen möglichen Zeitpunkt für Zinssenkungen erhoffen. Dass die Notenbank noch in diesem Jahr eine Lockerung der Geldpolitik vornehmen werden, gilt als ausgemachte Sache, mehrheitlich gehen Marktbeobachter davon aus, dass der Startschuss dafür im Juni fallen könnte. Ab diesem Zeitpunkt könnte es zu einer Anpassung des Leitzins in mehreren Schritten nach unten kommen.

Tatsächlich wurde bereits bestätigt, dass 2024 drei Leitzinssenkungen zu erwarten sind. Für das laufende Jahr wird ein Wachstum von 2,1 Prozent, nachdem die Prognose für 2024 im Dezember noch bei 1,4 Prozent gelegen hatte. Für 2025 erwarten die Währungshüter ein Wachstum von 2,0 Prozent.

Grund für die abwartende Haltung der Fed ist die hartnäckig hohe Inflation in den USA. Der Verbraucherpreisanstieg hatte sich im Februar entgegen den Erwartungen wieder etwas beschleunigt, womit sich die Inflationsrate von der angestrebten 2-Prozent-Marke wieder weiter entfernt hatte. Ausgelöst worden war die Teuerung durch die Corona-Pandemie sowie den massiven Anstieg der Energiepreise, der als eine Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine gilt.





Redaktion finanzen.net