Schwedens Notenbank senkt Leitzins - stellt weitere Senkung in Aussicht

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die schwedische Notenbank hat erstmals seit Beginn des Jahres den Leitzins gesenkt und einen weiteren Zinsschritt bis zum Ende des Jahres in Aussicht gestellt. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent reduziert, teilte die Zentralbank am Mittwoch in Stockholm mit. Analysten das so erwartet. Der Leitzins ist damit so niedrig wie seit etwa zweieinhalb Jahren nicht mehr.

Zuvor hatte die Notenbank vier Monate lang eine Zinspause eingelegt, nachdem die Geldpolitik im vergangenen Jahr durch eine Reihe von Senkungen gelockert worden war. Zuletzt hatten die Währungshüter den Leitzins Ende Januar um 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

"Die Leitzinsprognose lässt eine gewisse Wahrscheinlichkeit einer weiteren Senkung in diesem Jahr erwarten", heißt es in der Stellungnahme der Notenbank. Außerdem würden "die Aussichten für Inflation und Wirtschaftstätigkeit auf eine gewisse Lockerung der Geldpolitik hindeuten".

Am Devisenmarkt reagierte die schwedische Krone zwischenzeitlich mit Kursverlusten auf die geldpolitischen Entscheidungen. Im Handel mit dem US-Dollar wurden zuletzt 9,56 Kronen für einen Dollar gezahlt./jkr/la/mis