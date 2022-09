Video: Festgeld - lohnt sich das jetzt schon?

Mit den steigenden Zinsen erhöhen sich auch die Zinsen auf ein Festgeldkonto. Festgeld wird über einen bestimmten Zeitraum fest angelegt, Anleger erhalten innerhalb dieser Zeit hohe Zinsen. Das Leitzinsniveau der Europäischen Zentralbank ist dabei entscheidend für die Höhe der Festgeld-Zinsen. Sollten Sie als Anleger nun in Anbetracht der Zinswende Ihr Geld auf einem Festgeldkonto anlegen? Wie finden Sie das Festgeldkonto mit den höchsten Zinsen und was sollten Sie bei der Auswahl des Anbieters beachten? Im Ratgeber-Video erfahren Sie alle wichtigen Infos rund um das Festgeld - jetzt anschauen und Geld sicher anlegen!

Wenn Sie als Anleger mehr aus Ihrem Geld machen wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen.

Dort erhalten Sie Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie funktioniert der Aktienhandel? Was sind Swap-ETFs? Wo gibt's die besten Wertpapierdepots? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten? Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr - so machen Sie mehr aus Ihrem Geld!

In diesem Video erklären wir Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl Ihres Festgeldkontos achten sollten. In unserem Extra-Tipp erfahren Sie außerdem, welche Anlageklasse eine flexible Alternative für Festgeld sein kann. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com