Video: EZB einfach erklärt - Wie Leitzins & Co. uns beeinflussen

Die Europäische Zentralbank (EZB) und ihre Entscheidungen beeinflussen nicht nur die Wirtschaft, sondern auch unseren Alltag. Möchten Sie verstehen, wie das funktioniert? Dann ist dieses YouTube-Video genau das Richtige für Sie!

Die EZB mit Hauptsitz in Frankfurt am Main spielt eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der Wirtschaft in den Ländern der Eurozone . Seit Juli 2022 hat sie die Leitzinsen regelmäßig erhöht, um der Inflation entgegenzuwirken. In diesem Video erklärt Ihnen Felix Kästner die komplexen Zusammenhänge auf verständliche Weise und bringt Licht ins Dunkel der Finanzmärkte - jetzt anschauen und in die spannende Welt der Geldpolitik eintauchen!

Lernn Sie im Video, wie die EZB die Geldmenge steuert, Banken überwacht und warum das alles für Sie als von Bedeutung ist. Außerdem erfahren Sie, welche Anlageklassen von der derzeitigen Zinspolitik profitieren.