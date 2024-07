Hier gibt es die höchsten Renditen: Top Tagesgeldanlagen im Juli

Zins-Tipp!

Entdecken Sie die besten Tagesgeldzinsen im Juli: Unser umfassender Marktüberblick zeigt Ihnen, welche Banken aktuell bis zu 3,75 % Zinsen bieten. Erfahren Sie, wo Sie von den höchsten Renditen profitieren können, und sichern Sie sich noch heute die attraktivsten Tagesgeld-Deals, bevor sich die Konditionen ändern.

Trotz der jüngsten Zinssenkungen durch die EZB bleibt das Tagesgeld ein attraktives Finanzprodukt. Diverse Banken bieten weiterhin lukrative Zinsen. finanzen.net hat die Spitzenreiter im Bereich der Effektivverzinsung unter die Lupe genommen.

Die besten Anbieter im direkten Vergleich

Consorsbank*: 3,75 Prozent p.a.

Die Consorsbank * bietet Neukunden ein attraktives Tagesgeldkonto mit 3,75 % p.a. Zinsen für fünf Monate, gültig bis 100.000 Euro Anlagesumme. Das Angebot zeichnet sich durch Gebührenfreiheit und keine Mindestanlage aus. Die Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich, und die Einlagen sind umfassend gesichert. Kunden profitieren von einem festen Zinssatz und können ihr Konto bequem online eröffnen und verwalten. Diese Konditionen machen das Tagesgeldkonto der Consorsbank zu einer attraktiven Option für Neukunden, die von hohen Zinsen und flexiblen Bedingungen profitieren möchten.

TF Bank*: 3,75 Prozent p.a.

Die TF Bank * bietet ein attraktives Tagesgeldkonto mit einem Zinssatz von 3,75 % p.a. für Neukunden an. Dieses Angebot gilt für die ersten drei Monate nach Kontoeröffnung, danach fällt der Zinssatz auf 1,45 % p.a. Das Konto zeichnet sich durch tägliche Verfügbarkeit, monatliche Zinsgutschriften und eine gebührenfreie Kontoführung aus. Kunden können bis zu 100.000 Euro anlegen, wobei die Einlagen durch die schwedische staatliche Einlagensicherung geschützt sind. Die Kontoeröffnung erfolgt bequem online, und Kunden können ihre Konten im Online-Banking-Bereich "Meine TF Bank" verwalten. Ein- und Auszahlungen sind seitens der TF Bank * gebührenfrei, was dieses Angebot besonders attraktiv für flexible Geldanlage macht.

Openbank*: 3,60 Prozent p.a.

Die Openbank * bietet Neukunden ein attraktives Willkommens-Tagesgeldkonto mit einem Zinssatz von 3,6 % p.a. für die ersten sechs Monate an. Dieses Angebot gilt für Einlagen bis zu 1.000.000 Euro. Ab dem siebten Monat wird das Konto automatisch in ein Open Tagesgeldkonto Plus mit 2,8 % Zinsen p.a. umgewandelt. Die Kontoeröffnung, -führung und -stornierung sind gebührenfrei. Zusätzlich erhalten Kunden ein kostenloses Open Girokonto und eine Debitkarte ?42. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben, und das Geld ist jederzeit verfügbar. Die Einlagen sind durch den spanischen Einlagensicherungsfonds bis zu 100.000 Euro pro Einleger geschützt. Um von diesem Angebot zu profitieren, müssen Neukunden bei der Kontoeröffnung den Code "WILLKOMMEN" eingeben.

Suresse Direkt Bank*: 3,60 Prozent p.a.

Die Suresse Direkt Bank *, eine Marke der Santander Consumer Finance SA, bietet ein attraktives Tagesgeldkonto. Kunden profitieren von einem Zinssatz von 3,60 % p.a. für Neugelder, der für die ersten 6 Monate nach Kontoeröffnung garantiert ist. Das Konto zeichnet sich durch Gebührenfreiheit, tägliche Verfügbarkeit der Einlagen und monatliche Zinsgutschriften aus. Es gibt keine Mindesteinlage, und Einlagen sind bis zu 100.000 Euro pro Kunde durch den belgischen Einlagensicherungsfonds geschützt. Die Kontoeröffnung erfolgt bequem online, und Kunden können ihr Konto über das Online-Banking verwalten. Dieses Angebot macht das Tagesgeldkonto der Suresse Direkt Bank * zu einer attraktiven Option für Sparer, die von hohen Zinsen und flexiblen Bedingungen profitieren möchten.

wiLLBe*: 3,55 Prozent p.a.

Das Tagesgeldkonto von wiLLBe * bietet einen attraktiven Zinssatz von 3,55 % p.a. für alle Kunden, unabhängig davon, ob sie neu oder bereits bestehend sind. Das Angebot überzeugt durch transparente Konditionen ohne versteckte Gebühren. Kunden profitieren von einer einfachen, app-basierten Kontoeröffnung, täglichem Zugang zu ihren Einlagen und vierteljährlichen Zinsgutschriften. Die Einlagen sind durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt, was zusätzliche Sicherheit bietet. Dieses Angebot macht das Tagesgeldkonto von wiLLBe * besonders verlockend für Sparer, die von hohen Zinsen und flexiblen Bedingungen profitieren möchten.

Fazit

Tagesgeld bleibt nach wie vor eine attraktive Option für eine flexible Geldanlage . Trotz der jüngsten Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank ist Tagesgeld für Sparer interessant, die sowohl Flexibilität als auch Sicherheit schätzen. Viele Banken, besonders Online-Anbieter, bieten weiterhin verlockende Zinssätze bis zu 3,75 % für Neukunden, wobei diese Angebote oft zeitlich begrenzt sind. Daher ist es wichtig, die Konditionen regelmäßig zu überprüfen. Ebenso kann es vorteilhaft sein, den Anbieter häufiger zu wechseln. Übrigens: Die aktuell besten Tagesgeldangebote finden Sie auch in unserem Tagesgeld-Vergleich