Smarte Sparoption: Bis zu 4,75 % Zinsen mit dem flexiblen Tagesgeld bei wiLLBe

Zins-Tipp!

Hohe Zinssätze und große Flexibilität in verschiedenen Währungen: Das wiLLBe Tagesgeldkonto bietet bis zu 4,75 % Zinsen und eine komfortable App zur Verwaltung.

Alles auf einen Blick:

wiLLBe* bietet Tagesgeldzinsen bis 4,75 Prozent

Sparguthaben sind bis zu einem Maximalanlagebetrag von 100.000 Euro über die EAS Liechtenstein geschützt

Online-Kontoeröffnung per App

Zinssatz und Garantiezeitraum

wiLLBe* bietet ein flexibles Zinsmodell, abhängig von Währung und Einlagehöhe. Für Einlagen bis 50.000 Euro erhält man attraktive 3,30 Prozent. Bei höheren Beträgen sinkt der Zinssatz, ab 150.000 Euro auf nur noch 0,25 Prozent. In US-Dollar liegt der Spitzenzins bei 4,75 Prozent für Einlagen bis 50.000 USD. Die Zinssätze sind variabel und können sich gemäß den entsprechenden Zentralbankentscheidungen ändern.

Flexibilität und Verfügbarkeit

Ein großer Vorteil des wiLLBe Tagesgeldkontos* ist die flexible Anlage in verschiedenen Währungen, darunter Euro, US-Dollar und Schweizer Franken. Zudem gibt es keine Mindestanlagesumme und der Maximalanlagebetrag ist unbegrenzt.

Kontoeröffnung und Gebühren

Die Eröffnung eines wiLLBe Tagesgeldkontos* ist unkompliziert per App möglich. Man benötigt lediglich einen Reisepass oder Personalausweis, ein funktionierendes Handy und eine gültige E-Mail-Adresse. Es entstehen keine Kontoführungsgebühren.

Einlagensicherung

Einlagen sind bis zu 100.000 CHF über die EAS Liechtenstein geschützt, die von S&P mit der Bestnote AAA bewertet wird. Allerdings besteht ein Fremdwährungsrisiko, da die Einlagensicherung in Schweizer Franken erfolgt.

Vorteile

Hohe Zinsen bei wiLLBe* in Euro und US-Dollar

Einheitliche Konditionen für Neu- und Bestandskunden

Anlage in Fremdwährungen möglich

Einlagensicherung aus Liechtenstein (S&P-Rating AAA)

Vierteljährliche Zinszahlung mit Zinseszins

Mindestanlage ab einem Euro

Nachteile

Top-Zins nur bis 50.000 Euro

Einlagensicherung mit Fremdwährungsrisiko

Kein automatischer Abzug der Abgeltungssteuer

Kein Gemeinschafts- oder Kinderkonto möglich

Smartphone-App zwingend erforderlich

Fazit

Das wiLLBe* Tagesgeldkonto bietet eine attraktive und flexible Anlagemöglichkeit mit hohen Zinsen, insbesondere in US-Dollar. Die einfache Kontoeröffnung via App, die vierteljährliche Zinszahlung und die hohe Einlagensicherung machen es zu einer interessanten Option. Allerdings sollten Anleger das Fremdwährungsrisiko und den fehlenden automatischen Abzug der Abgeltungssteuer berücksichtigen. Auch der angebotene Zinssatz in Euro mit 3,30 % bis 50.000 Euro, egal ob für Neukunden oder Bestandskunden mit unbefristeter Laufzeit ist eine attraktive Option.

Übrigens: Die aktuell besten Tagesgeldangebote finden Sie in unserem Tagesgeld-Vergleich. Wenn Sie bereit sind, regelmäßig den Anbieter zu wechseln, können Sie stets vom besten Zinssatz profitieren.