Tradition trifft Top-Zinsen: wiLLBe mit 3,55 % Tagesgeld

Zins-Tipp!

wiLLBe setzt neue Maßstäbe im Tagesgeldmarkt mit 3,55 % Zinsen für alle Kunden. Ohne Unterscheidung zwischen Neu- und Bestandskunden bietet wiLLBe transparente Top-Konditionen frei von versteckten Gebühren. Die unkomplizierte App-basierte Kontoeröffnung, tägliche Verfügbarkeit Ihrer Einlagen und vierteljährliche Zinsgutschriften machen dieses Angebot besonders attraktiv. Nutzen Sie jetzt die Chance!

In Zeiten volatiler Finanzmärkte und steigender Inflation suchen viele nach sicheren und zugleich rentablen Möglichkeiten, ihr Geld anzulegen. Eine Option, die dabei immer wieder in den Fokus rückt, ist das Tagesgeldkonto. Aber was genau ist Tagesgeld, und warum erfreut es sich solcher Beliebtheit? Tagesgeld ist eine Form der Geldanlage, bei der das Guthaben täglich zur Verfügung steht und man gleichzeitig von Zinsen profitieren kann. Anders als bei einem Festgeldkonto oder ähnlichen Anlagen, wo das Geld für einen bestimmten Zeitraum gebunden ist. Hier kann man jederzeit auf das Ersparte zurückgreifen. Bei allen Sparangebote am Markt sticht aktuell ein neues Angebot besonders hervor: das Tagesgeldkonto von wiLLBe*, einer innovativen Investment-App der traditionsreichen Liechtensteinischen Landesbank, das mit einem attraktiven Zinssatz von 3,55 % für alle und unbefristet die Aufmerksamkeit vieler Sparer auf sich zieht.

Das Tagesgeld-Angebot im Detail

wiLLBe* bietet einen Zinssatz von 3,55 % p.a. für Einlagen bis 50.000 Euro

Es gilt ein gleicher Zinssatz für Neu- und Bestandskunden

Zinszahlung erfolgt vierteljährlich

Ohne Mindesteinlage

Einlagensicherung: Bis zu 100.000 Schweizer Franken pro Person

Kontoeröffnung und Verwaltung komplett digital über die wiLLBe-App

Vorteile

Das Tagesgeldkonto von wiLLBe* bietet zahlreiche Vorteile: Attraktiver Zinssatz mit 3,55 % p.a. für Einlagen bis 50.000 Euro. Damit ist das Angebot äußerst konkurrenzfähig. Das Geld ist täglich verfügbar, ohne dass eine Kündigungsfrist eingehalten werden muss. Anleger können auch mit kleineren Beträgen einsteigen. Dabei fallen keine Gebühren für die Kontoführung an. Die Kontoeröffnung und -verwaltung erfolgt komplett digital über die benutzerfreundliche wiLLBe-App. Einlagen sind bis zu 100.000 Schweizer Franken pro Person durch die liechtensteinische Einlagensicherung abgesichert. Die Zinsen werden regelmäßig vierteljährlich gutgeschrieben. Zudem können Anleger das Konto in Euro, Schweizer Franken oder US-Dollar führen.

Nachteile

Bei wiLLBe* gibt es gestaffelte Zinssätze. Allerdings gelten diese erst für Einlagen über 50.000 Euro und sind dann niedriger als die beworbenen 3,55 %. Die Zinserträge müssen zudem in Deutschland selbst deklariert werden, da wiLLBe seinen Sitz in Liechtenstein hat.

Fazit

Das Tagesgeldkonto von wiLLBe* bietet eine attraktive Möglichkeit, flexibel und sicher Geld anzulegen. Mit einem Zinssatz von 3,55 % p.a. für Einlagen bis 50.000 Euro, kostenloser Kontoführung und täglicher Verfügbarkeit ist es eine ausgezeichnete Wahl für Anleger, die eine unkomplizierte und rentable Anlageform suchen. Die digitale Verwaltung über die wiLLBe-App und die Absicherung der Einlagen durch die liechtensteinische Einlagensicherung bieten zusätzliche Sicherheit und Komfort. Einzig die gestaffelten Zinssätze für höhere Einlagen und die notwendige Steuerdeklaration in Deutschland sind Aspekte, die Anleger berücksichtigen sollten.

