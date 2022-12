Video: Zinswende - was sie bringt und wie Sie am besten auf steigende Leitzinsen reagieren

Der Leitzins wurde im Juli 2022 zum ersten Mal seit elf Jahren auf 0,5 Prozent erhöht. Grund dafür ist die hohe Inflation im Euro-Raum. Eine solche Zinswende hat starke Auswirkungen auf die Politik, die Wirtschaft und für Privatanleger. In diesem Video erhalten Sie mehr Informationen zur Leitzinserhöhung und konkrete Tipps, welche Anlageformen bei steigenden Zinsen sinnvoll sind - jetzt anschauen und erfahren, wie Anleger jetzt reagieren sollten!

Neben den Fakten zur Zinswende erklären wir Ihnen auch, was bei einer Leitzinssenkung passieren würde. Außerdem erfahren Sie, welche Auswirkungen die Zinswende auf Kryptowährungen hat. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com