Tagesgeld vs. Festgeld: So treffen Sie die richtige Wahl für Ihre Finanzen

MÄRKTE ASIEN/Mehrheitlich fester - Bank of Japan erhöht Zinsen

Bank of Japan hebt Zinsen an und kürzt Staatsanleihenkäufe

Heute im Fokus

TeamViewer verzeichnet in Q2 profitables Wachstum. HSBC verzeichnet Gewinnrückgang und kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an. Erfolgreiches Quartal: KRONES hält an Prognose fest. L'Oréal wächst außerhalb Chinas und verdient mehr. Starbucks-Aktie reagiert trotzdem mit Zuwächsen auf durchwachsene Quartalsbilanz. Pinterest schreibt schwarze Zahlen.