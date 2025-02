Heute im Fokus

Google zahlt mehrere Hundert Millionen Euro an Italien. Philips-Aktie bricht ein: China sorgt für massiven Gegenwind. D-Wave Quantum kündig neue Hybrid-Quantum-Anwendung an. Glencore enttäuscht mit Gewinnrückgang. Bayer-Aktie: Schnellere Entwicklung von Parkinson-Gentherapie in den USA möglich. MTU korrigiert Umsatzprognose nach oben. Samsung-Pläne treiben Chipwerte in die Höhe.