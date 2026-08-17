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Symbol ARGNF

Jefferies & Company Inc.

arGEN-X Buy

08:01 Uhr
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Argenx nach Phase-3-Studiendaten von 1060 auf 1140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Akash Tewari sieht laut einer am Montagabend vorliegenden Einschätzung gute Chancen für eine Zulassung des Mittels Vyvgart gegen immunvermittelte nekrotisierende Myopathie sowie einen immerhin weiter machbaren Weg in der Indikation für Dermatomyositis. Er hob seine Schätzung für den risikobereinigten Spitzenumsatz an./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 23:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 23:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
805,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
851,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
941,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 arGEN-X Neutral UBS AG
06.08.26 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
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