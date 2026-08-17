arGEN-X Aktie
Marktkap. 45,68 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Argenx von 1025 auf 1100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Erfolg des Biotech-Spezialisten in einer Phase-III-Studie zu einem Medikament gegen eine seltene entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur lasse eine US-Zulassung erwarten und könnte zu einer schnellen kommerziellen Nutzung führen, schrieb Luca Issi in einer Einschätzung vom Montag./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 14:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 14:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Outperform
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
851,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
851,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Luca Issi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
941,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu arGEN-X N.V.
|14:16
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG