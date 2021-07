FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Barclays von 230 auf 240 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten profitierten von der starken Erholung der Konsumausgaben, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Dies werde am Markt nicht entsprechend gewürdigt./ag/tav