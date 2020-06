NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Barclays auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 110 Pence belassen. Die Investmentbanking-Trends im zweiten Quartal seien stark, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Solche Trends können sich allerdings auch rasch wieder ändern, zumal es im aktuellen Umfeld zusätzliche Kredit- und Marktrisiken gebe. Für die britische Bank hob sie ihre Schätzungen an, da deren Investmentbanking-Geschäft bislang stärker als erwartet gelaufen sei./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 17:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.