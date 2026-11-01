Bechtle Aktie
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Marktkap. 4,27 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
AI Analyse
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Andreas Wolf bestätigte am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Kaufempfehlung. Die Preise sorgten für Wachstum./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,18 €
|Abst. Kursziel*:
27,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,31%
|
Analyst Name:
Andreas Wolf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|10:21
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|Deutsche Bank AG
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|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
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|Barclays Capital
|08.05.24
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|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
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|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Bechtle Neutral
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|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.