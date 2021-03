NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe die Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Dies gelte insbesondere auch für den Dividendenvorschlag./ag/ck