LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 53 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf das Ausmaß von Zinssteigerungen gebe es einige Unsicherheit, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zudem kämen auf Immobilienbesitzer höhere Kosten zu. Auch liege der Fokus in der Immobilienbranche zu sehr auf Fusionen und Übernahmen statt auf Wachstum aus eigener Kraft. Klarheit müssten die Unternehmen ferner hinsichtlich ihrer Umweltaktivitäten schaffen./bek/ajx/bek