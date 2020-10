MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die Zielspanne für den operativen Gewinn (FFO) in diesem Jahr sei nach oben eingegrenzt worden, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Immobilienunternehmen untermauere damit seine starke Profitabilität. Das Ziel eines verwalteten Immobilienvermögens von zehn Milliarden Euro rücke näher./tih/ajx