FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dic Asset nach Zahlen von 16,20 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe trotz der Corona-Pandemie ein FFO-Rekordergebnis für 2020 präsentiert und mit einer Dividende von 0,70 Euro je Aktie positiv überrascht, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der FFO-Ausblick liege über seiner Erwartung. Die FFO (Funds from Operations) sind eine für die Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer./ck/he