Eni Aktie
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Marktkap. 74,43 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
AI Analyse
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Matthew Lofting überarbeitete am Freitag in einer Branchenbetrachtung nach Quartalszahlen seine Bewertungsmodelle für mehrere europäische Öl- und Gaskonzerne. Er schraubte seine Prognosen für deren Nettogewinn sowie den operativen Barmittelzufluss im laufenden Jahr nach oben. Bei Eni verwies er auf einen starken Zwischenbericht sowie die angehobene Jahresprognose der Italiener./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 18:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Overweight
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,98 €
|Abst. Kursziel*:
12,11%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,96%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|12:56
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|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20:31
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Eni Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
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