Hapag-Lloyd Aktie
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Marktkap. 21,25 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
AI Analyse
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 90 auf 93 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset hob am Montag nach Auswertung des Quartalsberichts seine Schätzungen für das Gesamtjahr an. Seine langfristigen Prognosen ab 2028 sinken allerdings etwas, da er zum Ende der Dekade hin mit zunehmenden Verwerfungen bei Angebot und Nachfrage rechnet./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 18:56 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
119,10 €
|Abst. Kursziel*:
-21,91%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
119,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,31%
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
103,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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