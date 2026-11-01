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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

08:56 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
178,50 EUR 2,55 EUR 1,45%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 286 auf 282 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Robuste Absatzvolumina in Europa, höhere Preise und ein Vorgeschmack auf die Kostensenkungsmaßnahmen dürften das Vertrauen in die Erwartungen stärken, gerade angesichts niedriger Vergleichswerte im ersten Quartal, schrieb Glynis Johnson am Freitag. Zudem hätten die Heidelberger noch genügend Spielraum für weitere Zukäufe und Aktienrückkäufe, was die Anlagestory zusätzlich attraktiv mache. Die Aktien erschienen auch nach der jüngsten Rally noch nicht teuer./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
282,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
175,95 €		 Abst. Kursziel*:
60,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
178,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,98%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
227,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:56 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
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