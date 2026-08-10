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AI Analyse

Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

13:31 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.548,50 EUR -26,50 EUR -1,68%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2150 Euro belassen. Richemont bleibe wegen des überlegenen organischen Wachstums, das auch in Zukunft Bestand haben und die Konsensschätzungen übertreffen sollte, sein bevorzugter Titel im Luxusgütersektor, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Im Bereich "weicher" Luxuswaren sieht er bei Hermes noch Steigerungspotenzial, welches ab 2027 sichtbar werden dürfte. LVMH profitiere von einer Wiederbelebung der Marke Dior, kämpfe aber immer noch mit den anspruchsvollen Verbrauchern der Mittelschicht, wie das schwache organische Wachstum im Bereich Mode und Lederwaren belege. Kering habe derweil gezeigt, dass eine Anpassung der Preis- und Sortimentsstruktur nach unten Gucci beflügeln könne. Daran dürfte sich LVMH ein Beispiel nehmen, wenn auch wahrscheinlich mit mehr Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Markenwerts von Louis Vuitton./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 21:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 05:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.150,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.563,00 €		 Abst. Kursziel*:
37,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.548,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,84%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.876,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

13:31 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
12.08.26 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
30.07.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
29.07.26 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
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