LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LafargeHolcim vor der Berichtssaison der europäischen Baustoffhersteller auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 52 Franken belassen. Er habe nichts davon gehört, dass Wetterkapriolen in Europa und den USA beeinflusst haben könnten und zudem sollten die Kosten der Unternehmen sinken, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Es sei somit für den Sektor an der Zeit, das wahre Gewinnpotenzial zu zeigen. Für LafargeHolcim habe er aber seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2021 wegen negativer Währungseffekte gekürzt./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 19:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2019 / 04:00 / GMT



