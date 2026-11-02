Lufthansa Aktie
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Marktkap. 8,62 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
AI Analyse
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Kennziffern seien durchweg gut ausgefallen, schrieb Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er zudem, dass die Fluggesellschaft für das laufende vierte Quartal eine starke Preisentwicklung erwartet./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Neutral
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
7,68 €
|Abst. Kursziel*:
-8,85%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
7,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,28%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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