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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Neutral

09:46 Uhr
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,72 EUR 0,31 EUR 4,16%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Kennziffern seien durchweg gut ausgefallen, schrieb Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er zudem, dass die Fluggesellschaft für das laufende vierte Quartal eine starke Preisentwicklung erwartet./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Neutral

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
7,68 €		 Abst. Kursziel*:
-8,85%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,28%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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