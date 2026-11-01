Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
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Marktkap. 36,02 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
AI Analyse
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. BMW, Mercedes und Renault sehen die Experten weiter als attraktive Dividendenstorys. Bei Mercedes kappte er aber seine Ergebnisschätzungen aufgrund geringerer Margenannahmen im Kerngeschäft./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,40 €
|Abst. Kursziel*:
33,71%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
38,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,63%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets