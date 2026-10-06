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Microsoft Overweight

08:01 Uhr
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
471,50 EUR 1,35 EUR 0,29%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der neu auf den Markt gebrachten Produktpalette des KI-Assistenten Copilot und den Nutzungstrends der Cloud-Computing-Plattform Azure./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 13:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 14:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Overweight

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 625,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 529,30		 Abst. Kursziel*:
18,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 529,33		 Abst. Kursziel aktuell:
18,07%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 581,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

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