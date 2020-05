Der rasante Wachstumskurs von Mutares zeigt sich gemäß SMC-Research in einem Umsatzwachstum von 55 Prozent im ersten Quartal. SMC-Analyst Holger Steffen stuft die Entwicklung als erfreulich ein, zumal zugleich auch schon drei Exits im laufenden Jahr gelungen seien.

Nachdem Mutares von zehn in 2019 vereinbarten Zukäufen bis Ende letzten Jahres sieben habe abschließen können, sei das Closing für die übrigen drei nun in der aktuellen Finanzperiode erfolgt. Zugleich seien in 2020 bereits zwei weitere große Übernahmen vertraglich fixiert und eine Add-on-Akquisition für die Tochter Balcke-Dürr durchgeführt worden.

Damit befinde sich die Gruppe aus Sicht von SMC-Research auf einem rasanten Wachstumskurs, der sich im ersten Quartal in einem Umsatzwachstum um 55 Prozent auf 315,7 Mio. Euro dokumentiere. Aufgrund des hohen Anteils neuer Sanierungsfälle am Portfolio und der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wirtschaften die Portfoliogesellschaften mit einem kumulierten, um Sondereffekte bereinigten EBITDA von -10,4 Mio. Euro operativ zwar noch defizitär, dennoch resultiere aus Sicht der Analysten aus dem starken Portfolioausbau ein hohes Ertragspotenzial für die Zukunft.

Und Mutares treibe zugleich die Realisierung von Erträgen aus bereits erfolgreich durchgeführten Restrukturierungs- und Entwicklungsprojekten voran. Im April seien trotz der Corona-Pandemie zwei Exits gelungen, wobei vor allem der Verkauf von Balcke-Dürr Polska im zweiten Quartal nach Einschätzung der Analysten mit einem Gewinn im hohen einstelligen Millionenbereich verbunden sein dürfte. Und in der letzten Woche habe dann auch noch der Verkauf der langjährigen, aber relativ kleinen Portfoliogesellschaft KLANN an die Beteiligungsholding Accursia Capital vermeldet und damit ein nicht weiter spezifizierter „positiver Kaufpreis“ erzielt werden können.

Damit entwickele sich die Beteiligungsgesellschaft nach Meinung von SMC-Research insgesamt sehr erfreulich, auch wenn die Auswirkungen von Corona die Töchter, und insbesondere die Gesellschaften im Bereich Automotive & Mobility, derzeit vor anspruchsvolle Herausforderungen stellen würde. Das Management zeige sich aber zuversichtlich, diese zu meistern, und sehe zudem ab dem zweiten Halbjahr attraktive Akquisitionschancen als Folge der Krise.

Da das Unternehmen im laufenden Jahr voraussichtlich stärker wachse, als von den Analysten bislang erwartet, habe das Researchhaus nicht nur die Konzernschätzungen, sondern auch die mittelfristigen Erträge aus dem Beteiligungsgeschäft etwas angehoben und sehe den fairen Wert nun bei 16,20 Euro (zuvor: 15,90 Euro). Auf Basis des hohen Kurspotenzials laute das Urteil nach wie vor „Buy“.

