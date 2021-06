Aktie in diesem Artikel Orsted 113,50 EUR

-4,18% Charts

News

Analysen

Orsted 113,50 EUR -4,18% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Orsted nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 1000 dänischen Kronen belassen. Der Windenergiekonzern peile bis 2030 ein starkes Kapazitätswachstum an, das über den Erwartungen liege, schrieb Analyst James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/ajx