NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Orsted auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1010 dänische Kronen belassen. Die Lage bei dem dänischen Versorger stelle sich keineswegs so negativ dar, wie es die Kursschwäche andeute, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Projekte in den kommenden drei Jahren seien mögliche Anstiege der Rohstoffkosten weitgehend abgesichert./mf/tih