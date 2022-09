Aktie in diesem Artikel Orsted 96,00 EUR

-2,47% Charts

News

Analysen

Orsted 96,00 EUR -2,47% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Orsted auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1030 dänischen Kronen belassen. Der jüngste EU-Vorschlag zur Entlastung der Verbraucher beseitige die Angst vor der Besteuerung von Gewinnen, die nicht vorhanden sind, indem Absicherungen und langfristige Vereinbarungen (PPAs) bei der Berechnung der realisierten Einnahmen berücksichtigt werden, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Infolgedessen erwartet sie keine großen Auswirkungen auf die von ihr beobachteten Energiekonzerne. Die größten langfristigen Nutznießer der Energiekrise blieben Entwickler erneuerbarer Energien wie Orsted oder RWE./tih/tav