Richemont Aktie
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Marktkap. 112,03 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Buy" belassen. Der Bericht für das erste Geschäftshalbjahr bestätige, dass der Schweizer Luxuskonzern im Branchenumfeld am schnellsten wachse, schrieb James Grzinic am Freitag. Investoren dürften darüber debattieren, ob eine schnelle Normalisierung des Wachstums im Schmuckbereich Anlass zur Sorge gebe - oder ob geringerer Margen-Gegenwind und eine Erholung im Bereich Uhrenmanufakturen als Ausgleich ausreichten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
200,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
163,55 CHF
|Abst. Kursziel*:
22,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
211,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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