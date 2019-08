Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) das EBIT und den Konzerngewinn mehr als verdreifacht. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel und das Rating an.

Nach Analystenaussage habe der FFO I um 13 Prozent auf 39 Mio. Euro zugelegt. Die Mieteinnahmen seien durch Akquisitionen vornehmlich in deutschen Städten, aber auch wegen einer starken Like-for-Like Performance um 15 Prozent geklettert. Der Erlös aus dem Hotelgeschäft habe um 19 Prozent angezogen. Noch stärker seien laut SRC die Gewinnkennziffern gestiegen. Demnach habe sich das EBIT auf über 173 Mio. Euro (HJ 2018: 54 Mio. Euro) und der Nettogewinn auf 148 Mio. Euro (HJ 2018: 48 Mio. Euro) mehr als verdreifacht.

Ursächlich hierfür sei auch das Bewertungsergebnis von 134 Mio. Euro (HJ 2018: 19 Mio. Euro). Dies belege das gute Zyklusmanagement und die proaktive Arbeit mit den Objekten. Laut Analystenaussage sei das Unternehmen mit einem Plus von mehr als 33 Prozent die von der Performance her beste ATX-Aktie des ersten Halbjahrs gewesen. Vor dem Hintergrund des sehr guten ersten Halbjahrs erhöht der Analyst sein Kursziel auf 24,00 Euro (zuvor: 22,50 Euro) und hebt zudem das Rating auf „Buy“ (zuvor: „Accumulate“) an.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.08.2019, 18:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 27.08.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/S-IMMO_27August19.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.