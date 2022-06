Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die Mieteinnahmen um fast 12 Prozent auf knapp 36 Mio. Euro gesteigert und dabei von den attraktiven Zukäufen des Vorjahres profitiert. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, nennt aber weiterhin ein positives Votum.

Nach Analystenaussage sei der operative Gewinn auf EBITDA-Basis um 30 Prozent auf 23,5 Mio. Euro gestiegen. Der FFO I habe sogar um über 50 Prozent auf 14,6 Mio. Euro zugelegt. Zu bedenken sei laut SRC aber, dass der Dividendenertrag der Aktienpakete an CA Immo und Immofinanz nach dem Verkauf nicht mehr verbucht werden könne. Dies drücke den FFO des Gesamtjahres 2022 sehr wahrscheinlich trotz wohl einiger weiterer Zukäufe unter das 2021er-Niveau. Der Nettogewinn der Gesellschaft habe sich im ersten Quartal aber auf 24 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Dies liege laut SRC neben dem guten operativen Bild auch an Bewertungsgewinnen aus Interest Hedges im Finanzergebnis von rund 9 Mio. Euro und einem einmaligen Steuerertrag von rund 6 Mio. Euro. Die Gesellschaft verfüge nach den Verkäufen der Aktienpakete an Immofinanz und CA Immo und dem guten operativen Cash Flow über liquide Mittel per Ende März von 778 Mio. Euro, was den schnellen Ausbau des Portfolios durch weitere lukrative Zukäufe in Deutschland und Osteuropa ermögliche. Allerdings müsse SRC auch konstatieren, dass sich das wirtschaftliche Umfeld eingetrübt habe. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 26,00 Euro (zuvor: 28,00 Euro) und passt das Rating auf „Accumulate“ (zuvor: „Buy“) an.



